Calcio a 5, vigilia del recupero contro Bernalda per la Siac Messina: gli assenti ed i ritorni

12 Gennaio 2021 22:24

Calcio a 5, Siac Messima impegnata domani nel recupero contro Bernalda: le ultime

Vigilia della seconda di tre trasferte consecutive per la Siac Messina, che recupererà domani (mercoledì 13 gennaio, ndr) la partita contro il Bernalda; fischio d’inizio alle ore 16,00. La squadra dello Stretto, reduce dalla buona ma infruttuosa prova di Melilli, cercherà in Lucania di conquistare i primi punti in serie A2, ma si troverà di fronte un avversario che si è rinforzato, nelle ultime settimane, con gli arrivi del franco-marocchino Khalid Amzil e dei brasiliani Jean Michel Schacker e Joao Timm. La Siac ha tesserato, invece, il portiere Giuseppe Russo (classe ‘95), che, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Peloro, ha maturato un’ottima esperienza difendendo i pali del Mortellito in C1 e C2. “Ci tengo a ringraziare la dirigenza del Mortellito per il positivo esito della trattativa”, commenta il presidente biancazzurro Marco Ravidà. “Sono felice di vivere questa importante avventura – dichiara Russo – la categoria è stimolante e darò il massimo per farmi trovare pronto in ogni gara e durante gli allenamenti. Mi ritrovo, inoltre, al “PalaRescifina”, dove ho cominciato la mia carriera da calcettista”.

Nella distinta della Siac, mancheranno i nomi dell’allenatore-giocatore Salvatore D’Urso, squalificato per un turno, di Francesco Zappalà e Andrea Nicolosi, mentre sono tornati a disposizione il capitano Nanni Piccolo e l’egiziano Ahmed Abdelbaky. Arbitreranno il match i signori Giglio Pietro Granata di Sala Consilina e Marco Bartoli di Nocera Inferiore (cronometrista Paolo Lapenta di Moliterno). La società Siac Messina si congratula, infine, con il neo eletto presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini, augurandogli, insieme ai consiglieri e delegati, un buon lavoro nel quadriennio olimpico.