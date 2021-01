Vaccini: Calabria all’ultimo posto, somministrati solo 4.030 su 25.630 disponibili

7 Gennaio 2021 11:58

Vaccini: secondo i dati riportati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco, la Calabria è all’ultimo posto

Sono 4.030 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 25.630 disponibili, secondo i dati riportati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 9.29. La percentuale di dosi somministrate sul totale di quelle disponibili e’ del 15,7%, che pone la Calabria all’ultimo posto tra le regioni. Tra i vaccinati ci sono 3771 operatori sanitari e sociosanitari e 259 non sanitari. La fascia di eta’ maggiormente coinvolta in questa fase della vaccinazione e’ quella tra i 50 ed i 59 anni con 1.171 soggetti. Le dosi somministrate nella fascia 60-69 anni sono 882, in quella 70-79 27 e una nella fascia 80-89.