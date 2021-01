Calabria, tiro con l’arco: agli Arcieri Club Lido la stella di Bronzo al merito sportivo

26 Gennaio 2021 11:18

Tiro con l’arco, importante riconoscimento per la Calabria: stella di Bronzo al merito sportivo per gli Arcieri Club Lido

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia si è tenuta a Roma nella sede della Federbocce l’assemblea italiana ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche nazionali della Fitarco Italia. Prima delle votazioni nelle quali è stato riconfermato presidente nazionale Mario Scarzella sono state consegnate le onorificenze sportive alle società e agli atleti che si sono distinti per meriti sportivi durante il quadriennio olimpico. Per la prima volta nella storia sportiva calabrese viene conferita dalla Fitarco una onorificenza ad una società regionale, il team premiato è quello del quartiere lido di Catanzaro. La società del Presidente Messina, gli Arcieri Club Lido hanno ricevuto al stella di bronzo al merito sportivo, riconoscimento conferito in base alla conquista di titoli italiani e medaglie d’oro a manifestazioni nazionali.

Soddisfazione da parte del presidente Messina: “questa targa e questo riconoscimento lo dedichiamo ai nostri ragazzi del settore giovanile, senza dei quali non avremmo potuto conquistare questo ambito riconoscimento. Un grazie va anche a tutto lo staff tecnico e organizzativo della mia società, che con impegno e dedizione si è prodigato affinché quello che per altri è un sogno per noi diventi realtà. Dietro a quel minuto di podio che ha segnato la vita sportiva della nostra società ci sono ore ed ore di allenamento, sacrifico, e soprattutto migliaia di frecce tirate.

Mi rivolgo ai miei ragazzi, non mollate mai davanti alle difficoltà, lottate, date sempre il meglio di voi e vedrete che le soddisfazioni prima o poi arriveranno”.

Abbiamo portato a Catanzaro un riconoscimento sportivo che è frutto della storia arcieristica regionale, storia che parte da lontano da quando il nostro mister e fondatore Walter Ursino mise le basi di uno sport nuovo per il nostro territorio. Da segnalare che in Calabria gli Arcieri Club Lido sono la prima e l’unica società ad aver avuto dalla Fitarco questo riconoscimento sportivo. Ora gli impegni per la società sono molteplici, in primis l’organizzazione del prossimo evento regionale di prestigio che è la gara nazionale 25+18 del prossimo 13/14 febbraio 2021.