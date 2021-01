Calabria, il Tar sospende l’ordinanza di Spirlì: elementari e medie tornano a scuola lunedì 11

8 Gennaio 2021 15:03

Calabria, sospesa l’ordinanza del Presidente facente funzioni Nino Spirlì sulla chiusura delle scuole

“Il Tar manda i più piccoli a scuola e lascia a casa gli studenti delle superiori. Ci opporremo! Per noi, tutti a casa, in sicurezza e in DAD!! Fra poco vi aspetto in diretta”. Lo comunica tramite il proprio profilo facebook, Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Calabria.

La notizia, intanto, è che il Tar della Calabria, come ampiamente prevedibile e già annunciato nei giorni scorsi su StrettoWeb, ha sospeso l’ordinanza del Presidente f.f. Spirlì che chiudeva tutte le scuole in modo assolutamente incoerente rispetto alle esigenze del territorio e all’andamento della pandemia. Da Lunedì 11, quindi, le elementari e le medie riaprono di presenza, a differenza delle superiori che continueranno con la didattica a distanza.