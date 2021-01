Calabria, l’affondo di Spirlì al ministro Azzolina: “il peggior tsunami che ci potesse capitare”

27 Gennaio 2021 12:50

Il presidente f.f. della Calabria Spirlì sferra un attacco ad Azzolina: “spero non venga riconfermata, l’Italia ha bisogno di un ministro che ascolti le esigenze di tutti”

Una battaglia personale quella di Nino Spirlì, che nelle sue uscite pubbliche non fa mai mancare la sua opinione riguardo l’apertura delle scuole. Dopo le parole di ieri, altre dichiarazioni forti giungono dal Presidente facente funzioni della Regione Calabria, che sta seguendo da vicino le vicende sulla crisi di governo. “Fosse per me tutta la scuola sarebbe in didattica a distanza – ha affermato il leghista -, o almeno in presenza a seconda delle necessità, sapete il mio pensiero. Vediamo come evolve la situazione e intanto cosa succede al Governo. Vedremo chi si andrà ad occupare della pubblica istruzione, mi auguro non torni ad occuparsene la drammatica presenza del ministro Azzolina perché è stato il peggior tsunami che ci potesse capitare. Spero non venga riconfermata e l’Italia possa avere un ministro che ascolti le esigenze di tutti e non solo di quelli che le fanno simpatia. Mi chiedo di cosa ce ne faremo di tutti quei banchi a rotelle e cosa succederà dei nostri ragazzi”. Ad affermarlo Spirlì in una delle sue classiche dirette Facebook prima della visita programmata presso la sede del 118 a Cosenza insieme agli assessori Orsomarso e Gallo.

Calabria, Spirlì: “le centrali del 118 sono la spina dorsale del sistema sanitario”

“Siamo qui per rendere omaggio alle donne e agli uomini del 118, che sono la spina dorsale del nostro sistema sanitario e che, in questi tempi di pandemia, stanno svolgendo un lavoro ancora più importante”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nino Spirlì, in visita assieme all’assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico, Fausto Orsomarso alla centrale operativa del 118 di Cosenza, a Serra Spiga. Spirlì e Orsomarso sono stati accolti dal commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vincenzo La Regina e dai responsabili dei 118.

Spirlì ha affermato: “dovevamo essere qui con la presidente Santelli, che non e’ piu’ con noi. Di certo, faremo tutto ciò che è in nostro potere per venire incontro alle esigenze degli operatori del 118. Saremo in contatto con il commissario ad acta per stabilire insieme le iniziative necessarie a sostenere questo presidio di emergenza, raccogliendo bisogni e sollecitazioni”. E quindi ha concluso: “desidero ringraziare il presidente Spirlì per questa visita, che dimostra sensibilità istituzionale. C’è bisogno di una nuova sede per il 118 e, assieme al commissario regionale Guido Longo, ci impegneremo per reperirla”.