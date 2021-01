Calabria, prete prende in giro Di Maio: “afferma che Draghi gli ha fatto una buona impressione, chi lo vota non vuol bene all’Italia” [VIDEO]

16 Gennaio 2021 14:44

L’omelia “politica” di Don Pietro De Luca: “l’Italia si fa rappresentare da questa politica”

Ha fatto il giro d’Italia il discorso di monsignor Pietro De Luca. Nel corso della funzione religiosa nel Duomo di Paola, il parroco calabrese si è intrattenuto parlando di politica. “Per ritornare ad una vita buona abbiamo bisogno di ritornare all’amore grande delle parole. Faccio un esempio: Di Maio un giorno incontra Mario Draghi, ex governatore della Banca Centrale Europea. Quando Di Maio incontra Draghi, ha un diploma di scuola superiore curriculum nobile, ma popolare. Vendeva bibite al campo sportivo Dice Di Maio: “ho incontrato Draghi e mi ha fatto una buona impressione”. È come se io incontro Papa Francesco e dico che mi ha fatto una buona impressione. L’Italia si fa rappresentare da uno che incontra Draghi e dice che gli ha fatto una buona impressione”, ha affermato il prete al termine della funzione religiosa. Questa storia, che potrebbe sembrare una barzelletta, in realtà non lo è. E’ infatti una frase che è stata pronunciata davvero dal Ministro degli Esteri Di Maio in un incontro con Draghi nella scorsa estate. Ripreso da alcuni fedeli con il cellulare, Don Pietro ha poi affermato: “non fate girare il video”. Anche se è bastato qualche attimo per ripensarci: “anzi fai quello che vuoi. Sono libero cittadino e posso dire quel che voglio”.