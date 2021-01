30 Gennaio 2021 15:32

Calabria: per lavori di pavimentazione tratto chiuso sulla SS107 a Spezzano della Sila. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

È temporaneamente chiuso il tratto lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese”, in entrambe le direzioni, al km 44,400, a Spezzano della Sila (provincia di Cosenza), per consentire lavori di pavimentazione urgenti. Le deviazioni vengono segnalate in loco: per il traffico di lunga percorrenza al km 45,200, in direzione Paola, e al km 34,200 in direzione Crotone. Viene invece consentito il passaggio per i residenti. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.