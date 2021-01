Calabria, attesa per la nuova ordinanza sulle scuole: Spirlì pronto a firmare, i dettagli

30 Gennaio 2021 15:47

“Ordinanza scuole: Pronta per la firma alle 17.30 di oggi”, ha scritto sui social il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì

Il tema delle scuole è caldissimo per il governatore Nino Spirlì. In Calabria alcuni genitori hanno dovuto fare ricorso al Tar per far rientrare i propri figli in aula, perché il presidente facente funzioni aveva disposto la didattica a distanza anche per le classi elementari e medie, in disaccordo con quanto stabilito nel Dcpm del Governo. Nel pomeriggio di oggi, però, Spirlì firmerà una nuova ordinanza che regolerà l’apertura delle scuole e già ieri ha svelato qualche dettaglio. “Chi vuole andare va, chi non vuole resta a casa. Decideranno le famiglie se mandare i propri figli in classe”, ha affermato nel corso di una delle sue classiche dirette social. Una decisione raggiunta dopo un’attenta interlocuzione con alcuni esperti, ma sembra proprio che la Regione abbia piuttosto scelto di non scegliere. C’è grande attesa comunque per l’ufficialità del documento, che dovrebbe essere approvato, alle 17.30 di oggi pomeriggio, quando saranno forniti tutti i dettagli e si scoprirà se quanto riferito ieri sarà confermato.