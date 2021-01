Calabria, Operazione “Lande desolate”: su Talking i dettagli sull’assoluzione dei big della politica

6 Gennaio 2021 11:56

Dalle ore 15 in diretta sulla piattaforma social di I&C si parlerà sentenza di assoluzione per l’ex presidente della giunta Mario Oliverio, per la parlamentare Enza Bruno Bossio e per l’ex vice presidente della regione Calabria Nicola Adamo. Approfondimento anche sulla campagna vaccinale

Operazione Lande desolate, la sentenza di assoluzione per l’ex presidente della giunta Mario Oliverio, per la parlamentare Enza Bruno Bossio e per l’ex vice presidente della regione Calabria Nicola Adamo. Sarà il tema al centro della DIRETTA di oggi MERCOLEDI’ 6 GENNAIO 2021 sulla piattaforma social di Informazione & Comunicazione a partire dalle ore 15.00. La puntata, in sessione telematica, vedrà ospite la parlamentare On. Enza Bruno Bossio.

Nella seconda parte: arrivano i vaccini all’ospedale spoke di Corigliano Rossano. Intervista al Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Natale Straface e al Direttore del Polo Covid di Rossano Giampaolo Malomo.

Il rapporto dell’Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati con il territorio: Mons. Giuseppe Satriano sulla necessità di cambiamento e il ruolo della politica.

La diretta potrà essere seguita anche sulle pagine Facebook dei blog di Corigliano, di Rossano, di Sibarinet, e di Radio Calabria.

DIGITALE TERRESTRE

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda venerdì alle 20.30 e sabato alle ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293 (Calabria), 697 (Campania e Basilicata) giovedì alle ore 21.15 e venerdì alle ore 14.45.