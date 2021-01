Calabria, Longo: “Strutturato un piano per dare modo di avviare la campagna vaccinale”

12 Gennaio 2021 16:08

Il Commissario della sanità calabrese Guido Longo ha parlato della campagna vaccinale: “Avviato un piano ben strutturato”

“Abbiamo strutturato un piano provvisorio per dare modo di avviare la campagna vaccinale, stabilendo la territorialità delle vaccinazioni sulla base dell’organizzazione territoriale ospedaliera”. Lo ha detto all’AGI il Commissario alla sanità calabrese Guido Longo.

La partenza a rilento delle vaccinazioni aveva aperto, nei giorni scorsi, l’ennesimo polemica negli ambienti della sanità calabrese. “Ma – spiega Longo – il piano disciplina, fin dall’arrivo del vaccino, le modalità della sua distribuzione e la somministrazione. In dettaglio, si raccomanda che in ogni postazione di somministrazione ci siano 4 operatori: un medico, due paramedici e un amministrativo. I numeri non ci danno ragione, ma stiamo migliorando, stiamo migliorando l’organizzazione e la territorialità nella fase dell’implementazione vaccinale. Noi abbiamo avuto 25 mila dosi vaccinali – dice Longo – diecimila le abbiamo fatte e altre diecimila le faremo in questa settimana, mentre cinquemila le terremo di riserva per la seconda fase, quando si faranno i richiami. Carenza siringhe? Le siringhe ci sono, abbiamo vaccini e siringhe, non ci manca nulla. La sanità calabrese è davvero una problematica complessa perché c’è una carenza di strutture e anche di personale, e cercheremo ora con piani di assunzioni quantomeno di alleviare questo problema”.