Calabria in Azione: “orgogliosi per l’elezione di Carmelo Versace. Sarà un ottimo consigliere per la Città Metropolitana”

26 Gennaio 2021 12:41

Il Comitato promotore regionale di Azione esprime grande soddisfazione per l’elezione di Carmelo Versace al Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. “Carmelo Versace si è speso e si spende quotidianamente per la sua città, lo dimostra la sua attività come vicepresidente del Consiglio Comunale di Reggio. Farà sicuramente bene – affermano i componenti del Comitato Promotore regionale – anche nelle vesti di consigliere per la Città Metropolitana. Gli auguriamo sinceramente buon lavoro e buona fortuna per questa nuova avventura”.