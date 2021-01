Calabria, grave incidente sulla SS18 a Lamezia Terme: morto un centauro

8 Gennaio 2021 16:21

Calabria, lo scontro è avvenuto tra una Citroën C5 ed una moto Ducati

Un incidente mortale si è verificato in Calabria sulla statale 18 direzione San Pietro Lametino. Lo scontro è avvenuto tra una Citroën C5 ed una moto Ducati e a seguito dell’impatto è rimasta coinvolta una seconda auto, un’Audi. Ad avere la peggio il motociclista 41enne di Taurianova. Sono in corso gli accertamenti in corso per appurare la dinamica dell’incidente. La SS18 attualmente è chiusa al transito nel tratto interessato, e lo sarà sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto il personale sanitario del Suem118 alle cui cure sono affidati i passeggeri delle vetture, in evidente stato confusionale. Intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito e dei mezzi coinvolti nel sinistro. Giunti anche carabinieri, polizia locale di Lamezia Terme e il medico legale per gli adempimenti di competenza.

AGGIORNAMENTO ALLE 17:39

Riaperta la SS 18 Tirrena inferiore a Lamezia Terme. Circolazione regolare.