Calabria, Francesco Saccomanno responsabile regionale della Lega

21 Gennaio 2021 15:26

Calabria, Furgiuele: “esprimo vivo compiacimento per la nomina a responsabile regionale della Lega dell’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno”

“Esprimo vivo compiacimento per la nomina a responsabile regionale della Lega dell’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Da sempre, impegno civico, passione politica e tensione morale nella lotta alla criminalità e ai soprusi ne fanno un punto di riferimento di prestigio da cui la Lega potrà riprendere con forza l’azione di radicamento nei territori che il sottoscritto aveva contribuito ad intraprendere sin dai tempi dell’esperienza “Noi con Salvini”. E’ quanto scrive in una nota il deputato della Lega, On. Domenico Furgiuele. “All’avvocato Saccomanno rivolgo i miei più fervidi auguri di buon lavoro, ma consegno idealmente anche la speranza che insieme si possa tornare a lavorare per la costruzione di una comunità politica disinteressata di popolo, di valori, di confronto, aderente alle istanze di una Terra mai come ora bisognosa di un pronto riscatto. Sono persuaso che insieme apriremo la Lega alla Calabria migliore, quella dei talenti, della militanza attiva e dei giovani che la vogliono cambiare davvero. Il compito è arduo, ma le energie che nella Lega si riconoscono ci sono, vanno solo incoraggiate e valorizzate secondo criteri di merito”, conclude.