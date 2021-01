Paura in Calabria: il fiume Crati ha rotto gli argini, numerosi danni [FOTO]

25 Gennaio 2021 20:36

Calabria: in località Foggia dell’area urbana di Corigliano il fiume Crati ha rotto gli argini

Non bastava la difficile campagna agrumicola con prodotto invenduto e rimasto sugli alberi. Sull’agrumicoltura del Coriglianese si abbatte una nuova calamità. “In località “Foggia” nell’area urbana di Corigliano – riferisce Coldiretti – l’argine del fiume Crati ha ceduto e numerosi ettari di agrumeti (è in corso la stima) sono stati allagati. Gli uffici di Coldiretti stanno seguendo la vicenda collaborando con il comune e la protezione civile. La prima cosa da fare è mettere in sicurezza le famiglie e le persone che si trovano nell’area, dopo inizierà la conta dei danni che – preannuncia Coldiretti – saranno pesanti”. La Codiretti segnala “anche piccole ma numerose frane nel Pollino. Il dissesto idrogeologico continua a rimanere una necessità su tutto il territorio”.