Calabria: è morto Mimmo Basile, il ricordo di Pino De Felice

13 Gennaio 2021 14:40

E’ morto Mimmo Basile: il ricordo di Pino De Felice, ex segretario Filt Cgil Calabria

“Scrivo queste poche righe, perché nel silenzio assordante, anche a causa della pandemia, nei giorni scorsi ci ha lasciato “ un Compagno Speciale”. Mimmo Basile. Un dirigente con una lunghissima militanza nella CGIL, soprattutto nell’ambito del settore dei trasporti.

Un Compagno con il quale ho convissuto tanti anni d’impegno e vertenze difficili, dove al primo posto e in contemporaneità veniva la difesa del lavoro con il riconoscimento dei diritti dei lavoratori ma anche dei doveri. Scrivo perché voglio ricordare l’uomo, la persona perbene che ha dedicato un’intera vita per il riscatto della nostra terra, con umiltà e con la forza dell’onestà. Scrivo perché, ancora oggi, voglio ringraziare Mimmo per i tanti valori professati con l’esempio e che continuano a riempire il mio impegno di vita. Non aggiungo altro se non un saluto a Te per una persona che sento accanto a me, con il cuore e il cervello, e un abbraccio a tutti i tuoi familiari e che tu possa riposare in pace. Ciao Mimmo”. E’ quanto scrive in una nota Pino De Felice, ex segretario Filt-Cgil Calabria.