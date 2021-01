Calabria e differenziata, De Caprio incontra i sindaci: “puntiamo ad aumentare la raccolta”

28 Gennaio 2021 13:05

Regione Calabria, l’assessore all’Ambiente ha illustrato il percorso per il miglioramento del servizio: “Convenzione con Conai e Cic e risorse per altri 9 milioni”

“Vogliamo capire le difficoltà che i Comuni stanno riscontrando in merito all’incremento della percentuale di raccolta differenziata”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, durante l’incontro – avvenuto questa mattina nella Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro – con alcuni sindaci calabresi.

“Sindaci al centro”

“Vogliamo raggiungere i traguardi che l’Unione europea ci chiede. I sindaci – ha affermato De Caprio – sono al centro della nostra politica e, insieme a loro, dobbiamo lavorare per riportare la Calabria, in discontinuità con il passato, a una gestione dei rifiuti performante, che ci ponga in un’economia circolare a basso impatto e nella quale i rifiuti siano una risorsa“.

Il percorso

“Questo – ha spiegato l’assessore – è il percorso che stiamo portando avanti attraverso una convenzione con il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e insieme al Consorzio italiano compostatori (Cic). L’obiettivo è di innalzare il livello quantitativo e qualitativo di raccolta differenziata. Puntiamo, inoltre, a realizzare un compostaggio di comunità e a creare un compost certificato, che abbia un valore sul mercato. Con l’aiuto di Conai e Cic sapremo scegliere l’impiantistica migliore per ottenere i risultati che ci siamo prefissi“.

Le risorse

“Per quanto riguarda le risorse, abbiamo sbloccato 9 milioni di euro e ne abbiamo chiesti altri 35 milioni nell’ambito del Recovery fund. Coinvolgeremo, in totale, 100 piccoli comuni. Perciò – ha detto infine De Caprio –, mettiamo da parte tutti i pregiudizi per il bene della Calabria, per la sicurezza e la salute dei cittadini e dell’ambiente. Vince solo chi porta prosperità alla comunità. Questo non è un merito, ma un dovere di tutti”.