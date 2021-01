Calabria, de Magistris e Tansi in cerca di un accordo

31 Gennaio 2021 11:44

L’ex pm Luigi de Magistris e l’ex capo della protezione civile calabrese Carlo Tansi aspirano entrambi a diventare presidente ma vogliono che l’altro si allei facendo un passo indietro. La conferma si è avuta oggi a Siderno dove i due senza mettersi d’accordo si sono incontrati per raccogliere l’appello degli attivisti che stanno manifestando per la riapertura dell’ex ospedale e la realizzazione della casa della salute, finanziata da 10 anni con quasi 10 milioni di euro. Le battaglie comuni ci sono ed è continua l’interlocuzione ma manca ancora la sintesi tra i due. Nel frattempo, trovandosi nel territorio della Locride il sindaco di Napoli ha deciso di fare un’altra tappa per incontrare un altro possibile alleato: l’ex sindaco di Riace diventato simbolo dell’accoglienza Mimmo Lucano.