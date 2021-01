Vigilia dell’Epifania 2021, arriva la Befana al tempo del Coronavirus. Ecco le FRASI ed i PROVERBI più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

5 Gennaio 2021 00:01

Vigilia dell’Epifania 2021, arriva la Befana al tempo del Coronavirus. Ecco tante frasi e proverbi da condividere il 6 Gennaio su Facebook e WhatsApp

La festa dell’Epifania del 6 Gennaio è una ricorrenza cristiana. Quest’anno questa festa è caratterizzata dalle restrizioni anti-Coronavirus. Il nome “Befana” era già diffuso nel dialetto popolare del XIV secolo, specialmente nelle terre dell’antica Etruria, quindi utilizzato per la prima volta in italiano da Francesco Berni nel 1535, quindi da Agnolo Firenzuola nel 1541. Poiché, per tradizione, la Befana lascia i doni in una calza appesa al camino, a Dovadola nell’Appennino forlivese, si prepara la calza definita “la più lunga del mondo”.

Buona Befana 2021- In basso tanti frasi e proverbi da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Epifania 2021 al tempo del Coronavirus.