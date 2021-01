“Reggio non si broglia”: manifestazione a piazza Camagna per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale [FOTO e INTERVISTE]

16 Gennaio 2021 20:56

Brogli elettorali: evento di protesta a Reggio Calabria a Piazza Camagna, gli organizzatori chiedono lo scioglimento del consiglio comunale

Si è svolta questa sera, a Piazza Camagna a Reggio Calabria, la raccolta firme del comitato “Reggio Non Si Broglia” che propone una petizione (in basso il testo completo) in cui chiede, tra i vari punti, che il Sindaco ed il Consiglio comunale vengano sospesi nell’esercizio delle funzioni elettive, in attesa che vengano definite le legittime risultanze elettorali o, in alternativa, disposte nuove elezioni. Il comitato di protesta è nato appositamente per prendere le distanze dai fatti su cui Digos e Procura della Repubblica stanno continuando a fare indagini ossia sui presunti brogli elettorali nelle scorse elezioni comunali che ha portato all’arresto del Consigliere Castorina e del Presidente di seggio Giustra. Da sottolineare che, negli ultimi giorni, il numero degli indagati è salito a 29 Numerosi cittadini, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, hanno partecipato alla manifestazione.

Francesco Polimeni del Comitato “Reggio non si Broglia”, ai microfoni di StrettoWeb, ha sottolineato: “siamo qui per chiedere le dimissioni dell’intero consiglio comunale. Quanto emerso è gravissimo e l’inchiesta si allarga a macchio d’olio”. Mentre Pasquale Morisani di Stanza 101 ha evidenziato che “le varie anime del Centro/Destra sono in piazza per dare voce a tutti i reggini indignati da quanto emerso dalle indagini della Procura. Chiediamo venga disposto il reinsediamento della commissione elettorale, per la verifica dei documenti utilizzati nei seggi e delle schede di voto, anche alla luce delle recenti indagini di polizia giudiziaria”. Per finireSaverio Laganà, Presidente del Circolo “Antonio e Ciccio Franco”, ha rimarcato: “speriamo di raccogliere più firme possibili. Le elezioni devono essere invalidate, il consiglio comunale è assolutamente illegittimo alla luce delle indagini. Non vogliamo far calare l’attenzione su quanto successo”. In basso la PETIZIONE e le INTERVISTE, in alto la FOTOGALLERY.

Di seguito il testo della petizione popolare proposto ai cittadini dal comitato “Reggio non si Broglia”:

PREMESSO

che il 14 dicembre dello scorso anno l’Autorità giudiziaria procedeva all’arresto di un consigliere comunale in carica, già capogruppo e dirigente del PD, e di un presidente di seggio elettorale, con l’accusa per plu rime fattispecie di falsità in atto pu bblico e reati elettorali;

che dalle indagini sarebbe emerso un sistema preordinato e funzionale alla alterazione delle elezioni, registrando tra i votanti anche persone che si sono recati alle urne pur risultando da tempo decedute, facendo ritenere che lo scandalo abbia proporzioni ancora maggiori ed evidenziando come le ultime elezioni, per il rin novo del Consiglio comunale di Reggio Calabria, siano state viziate e falsate da brogli;

che la vicenda dei brogli e delle alterazioni del voto, già riscontrata in alcune sezioni con iscrizione al registro degli indagati di altri 29 tra scrutatori e Presidenti di seggio, possa interessare un maggior numero di sezioni elettorali;

che già la Commissione elettorale, nel corso dell’esame dei documenti, aveva rilevato ed evidenziato irregolarità;

che, alla luce della pratica fraudolenta utilizzata, potrebbe risultare opportuno riscontrare la posizione di quanto si sono astenuti dall’esercizio del diritto di voto e dei rappresentanti di lista che hanno votato in una sezione diversa rispetto a quella dove sono iscritti;

che per la data del 24 gennaio, nonostante la mancanza di organi elettivi in ben

11 comuni della provincia, sono previste le elezioni dei rappresentanti istituzionali alla Città Metropolitana.

CONSIDERATO

che la gravità dei brogli elettorali e conseguente alterazione del voto determina una illegittimità del consiglio comunale, sia sotto il profilo relativo all’ assegnazione dei seggi che per la nomina dei consiglieri;

che per tale fattispecie di reato risultano violate non soltanto norme penali ma lesi anche i diritti costituzionali di elettorato attivo, nell’esercizio democratico del diritto al voto, e di elettorato passivo, per tutti i candidati alle scorse elezioni comunali;

che la stessa elezione alla Città metropolitana, già compromessa in termini di rappresentatività popolare per la mancanza di 11Comuni e 000 cittadini oltre la conseguente alterazione del voto ponderale, risulterebbe gravemente viziata

essendo collegata al voto espresso dal Consiglio comunale di Reggio Calabria, ammesso al voto e con peso maggioritario, nonostante la illegittimità derivante dai brogli elettorali;

che la presenza di anomalie in molti seggi rende necessario un riscontro anche per gli elettori che non si sono recati alle urne e sull’esercizio del voto da parte dei rappresentanti di lista; elettori, questi, la cui posizione potrebbe essere stata alterata in maniera fraudolenta;

che il Sindaco ed i consiglieri non hanno inteso dimettersi, mantenendo in essere un Consiglio comunale viziato da illegalità perpetrate in spregio alle norme costituzionali che sanciscono il princ1p10 democratico della libera determinazione al voto quale presupposto indispensabile per qualsiasi carica elettiva;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

il Comitato di azione civica – #Reggio non si Broglia – ed i sottoscrittori della presente petizione popolare chiedono: