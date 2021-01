Brogli elettorali a Reggio Calabria, i numeri di Castorina: “voti sestuplicati nelle sezioni monitorate”

5 Gennaio 2021 12:37

Nuovi dettagli emergono dall’inchiesta: il Consigliere comunale del Pd ha raccolto in media 30 voti in più nelle 8 sezioni “scrutinate” dalla Polizia e dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria

Non si fermano le indagini degli agenti della Digos e della Procura della Repubblica di Reggio Calabria nell’ambito dell’inchiesta sui brogli alle ultime elezioni comunali che sin qui ha portato all’arresto ai domiciliari del consigliere comunale del Pd, Antonino Castorina e di un presidente di seggio Carmelo Giustra. Scenari inquietanti in cui è emerso un sistema per acquisire voti, grazie al quale avrebbero votato centinaia di anziani che in realtà non si sono mai recati alle urne, influenzando i numeri di ben 8 sezioni. Anziani per i quali Castorina e altri indagati avrebbero ritirato nei giorni precedenti al voto i duplicati delle tessere elettorali.

Ma quanti sarebbero i voti incriminati raccolti da Castorina? Facciamo un riepilogo generale. Come scrive il giornalista Piero Gaeta sulle pagine odierne della Gazzetta del Sud, dai dati ufficiali emerge che alle ultime elezioni comunali il Consigliere del Pd ha ricevuto 1510 voti suddivisi in 218 seggi. Una media straordinaria, politicamente parlando, che lo ha reso il primo degli eletti tra le fila del centrosinistra reggino. Le indagini della Procura, però, parlano di risultato “dopato”: nelle sezioni attenzionate (in 6 su 8 Castorina ha formalmente nominato i presidenti di seggio) sono stati scoperti 101 votanti “che a loro insaputa si sono recati alle urne, anziani infermi e morti inclusi”. In queste sezioni sono state richiesti da Castorina 299 duplicati di certificati elettorali, ottenendo 283 voti “validi”.

Nelle otto sezioni scrutinate dalla Polizia, Castorina ha ottenuto una media di 35,37 voti a sezione, mentre le statistiche scendono drasticamente a 5,84 preferenze nelle rimanenti sezioni. “Particolare interessante della sezione 184 (Archi Cep): il presidente è Carmelo Giustra, direttamente “sponsorizzato” da Castorina e fatto ripiegare in questa sezione dopo la mancata nomina nella 172, e lo scrutatore è Giuseppe Saraceno, zio acquisito della moglie di Castorina (marito della zia, Bruzzese). Dopo neanche due ore dalla nomina di Giustra furono richiesti 31 duplicati relativi ad elettori ultra 80enni”, viene riportato sul quotidiano. E’ proprio dalla sezione 184 che partirono le denunce di Klaus Davi in merito all’utilizzo di matite non copiative. Nella sezione 172, invece, Castorina aveva richiesto 59 duplicati elettorali ma “senza il presidente compiacente ha ottenuto solo 9 voti”.