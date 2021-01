Brogli elettorali a Reggio Calabria, i circoli Territoriali di FdI: “ci troviamo di fronte all’ennesimo furto di democrazia”

14 Gennaio 2021 16:42

Brogli elettorali a Reggio Calabria, i circoli Territoriali di FdI: “ci troviamo difronte all’ennesimo furto di democrazia, stavolta senza precedenti”

“In premessa è quanto mai necessario, oltre che utile darne definizione di “democrazia”. La democrazia (dal greco antico: démos “popolo” e krἀtos “potere”, etimologicamente significa “governo del popolo”, ovvero sistema di governo in cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente, dal popolo, generalmente identificato come l’insieme dei cittadini che ricorrono in generale a strumenti di consultazione popolare (es.: votazioni, deliberazioni, ecc.). Un fattore chiave in una democrazia è la presenza, all’interno di una comunità, di una cultura democratica: una “democrazia politica”. E’ quanto scrivono in una nota i Circoli Territoriali di FdI, l’Arch. Marcello Altomonte per il “Reghion 2019”, il Dott. Saverio Laganà per il Circolo “Antonio e Ciccio Franco”, Giuseppe Leonardo per il Circolo “Magna Grecia”, Pietro Marra per il Circolo “Io Sto Con Giorgia”, Giuseppe Quattrone per il Circolo “Eracle”. “Senza cultura democratica – prosegue la nota– diffusa nei cittadini non sarebbe una democrazia. Fatte queste brevi, ma necessarie, premesse, quello che è successo nelle ultime consultazioni per l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco della città di Reggio Calabria è l’esatto contrario di tutto quanto riportato in premessa. Tutti, indistintamente (i semplici cittadini, così come lo stesso capo dello Stato) devono osservare le regole che la comunità liberamente si è data e che lo Stato ha il dovere e l’autorità di far rispettare”.

“Ci troviamo difronte l’ennesimo “furto di democrazia”- aggiunge– stavolta senza precedenti: chi ha posto in essere questa truffa ai danni degli elettori, mandanti ed esecutori materiali, lo ha fatto senza il minimo scrupolo e rispetto di chiunque (defunti inclusi), passando sopra perfino quelli che in vita erano i loro ideali, approfittando anche della condizione di disabilità di alcuni cittadini impossibilitati ad esercitare la loro scelta democratica. Ogni giorno, con il proseguire delle indagini si allarga il numero delle sezioni interessate (nove fino ad oggi) e persone coinvolte (31). Ma questi numeri sono destinati, purtroppo, a crescere. Non si può restare inermi e passivi difronte a tutto questo scempio. Ed ecco che, in maniera spontanea, nasce il comitato “ReggioNonSiBroglia”, che si mobilita seguendo i dettami tramandatici dai nostri progenitori, i quali individuavano nell’”Agorà” (piazza) il luogo naturale dove nasce e si sviluppa la democrazia, essendo noi una cultura millenaria, culla della Democrazia. Pertanto il Comitato dà appuntamento alla cittadinanza tutta, sabato 16 p.v. dalle ore 18,00 a piazza Camagna, per opporsi a tali soprusi e chiedere, con forza, l’immediato ripristino della volontà popolare, per ottenere l’annullamento delle elezioni comunali ed esautorare così un Consiglio Comunale ormai delegittimato da fatti inconfutabili a prescindere dalle responsabilità personali che verranno individuate dagli Organi competenti. I Circoli Territoriali di FdI aderiscono con convinzione a questo evento in quanto ritengono di non poter essere coinvolti in alcun modo, con azioni o omissioni, all’ennesimo inganno ai danni di una città ormai provata da tantissimo tempo e che non può più aspettare inerme senza difendersi”, conclude la nota.