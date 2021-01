Bonfirraro riparte da Catania con un libro giallo-noir scritto da un giornalista catanese

20 Gennaio 2021 22:00

Sicilia: Bonfirraro riparte nel 2021 da Catania con un libro giallo-noir scritto da un giornalista catanese ambientato nella città siciliana

“Noi di Bonfirraro – c’è scritto in una nota- nel 2021 ripartiamo da Catania, con un libro giallo-noir ambientato a Catania e scritto da un giornalista catanese in uscita il 28 gennaio. Vogliamo iniziare l’anno in questo modo, anche perché la coincidenza dell’annullamento della Festa di sant’Agata (Patrona della città di Catania) non è cosa che potrà verificarsi ancora, come sta accadendo quest’anno. La festa della Patrona di Catania è un evento che, ogni anno, viene ripreso da molte testate straniere e mandato in diretta anche su TV estere, per l’importanza e la singolarità di questa festa così sentita”, conclude la nota.