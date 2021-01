Rigore Ibrahimovic, Mihajlovic profetizza l’errore dal dischetto: “tanto non li sa battere!”

30 Gennaio 2021 16:11

Rigore Ibrahimovic, Mihajlovic profetizza l’errore dal dischetto nel primo tempo di Bologna-Milan: la frase detta a Skorupski si avvera!

Il primo tempo di Bologna-Milan termina 0-1 in favore dei rossoneri, grazie ad un gol arrivato sugli sviluppi di un calcio di rigore, ma non segnato direttamente dal dischetto. Zlatan Ibrahimovic infatti si è confermato incostante dagli 11 metri, facendosi ipnotizzare da Skorupski. Sulla respinta però Rebic è riuscito a ribadire facilmente in rete per il vantaggio milanista. Curioso un retroscena avvenuto poco prima della battuta di Ibrahimovic: Sinisa Mihajlovic, dalla panchina del Bologna, si è rivolto verso il portiere Skorupski dicendogli di stare tranquillo, sicuro del possibile errore dal dischetto. La frase, riporatata dall’inviato di Sky Sport Alessandro Alciato, è stata la seguente: “stai tranquillo, che non li sa tirare“.