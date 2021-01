12 Gennaio 2021 16:21

Pesanti accuse di violenza sessuale rivolte da una tifosa del Boca Juniors ai danni di Cristian Pavon: il calciatore avrebbe abusato della ragazza ad una festa

“Ho attraversato un calvario. Voglio spiegare alla società che se ho impiegato tutto questo tempo per denunciare il calciatore è stato perché ero in una situazione di riabilitazione. Ero caduta in depressione, totalmente delusa da una situazione nella quale mi ero imbattuta ad una festa a cui ho partecipato, e in cui c’era Cristian Pavon”. Dichiarazioni shock quelle rilasciate da Marisol Doyle, una tifosa del Boca Juniors, all’emittente televisiva argentina ‘Telefe’. La ragazza ha spiegato di essere stata violentata sessualmente da Cristian Pavon, attaccante della formazione ‘Xeneize’ con un passato ai Los Angeles Galaxy.

Marisol ha incontrato il calciatore ad una serata, pensando: “che sarebbe stata una festa tranquilla, normale. Mi sono invece trovata in una situazione completamente diversa. Una cabina che era illuminata solo da poche luci, dove si sono verificati eventi che non sono normali per me, come relazioni tra ragazzi e ragazze. Sono una tifosa degli Xeneizes e Pavon è un giocatore che ammiro. Non avrei mai potuto pensare che sarebbe potuta accadere una cosa del genere”. Dopo aver fumato una sigaretta riempita con della marijuana, Marisol, che solitamente non fa uso di stupefacenti, ha iniziato a sentirsi male e si è recata in bagno. In quel momento si è consumata la violenza: “ha forzato la porta, è entrato in bagno e mi ha molestato. Ci sono persone che credono che io voglia soldi ed è per questo che hanno iniziato a diffamarmi sui social network. Non voglio soldi o fama. Voglio Pavon in prigione. Dopo le molestie è uscito dal bagno come se nulla fosse e mi ha lasciato lì sdraiata. Mi ha spinto contro il bidet. I suoi amici pensavano che avessimo avuto un rapporto consenziente, ma non è stato così. Cristian ha lasciato il in bagno, ha afferrato l’altoparlante e ha detto: ‘La festa è finita, andiamo’. E se n’è andato con i suoi amici”.

La ragazza ha inoltre raccontato di aver avuto una relazione con Federico Pavon, il fratello maggiore di Cristian: “Cristian non sapeva di quel rapporto. Ma Fede mi ha detto che un suo cugino gli ha raccontato quello che era successo. Non sapeva che la donna abusata ero io, non gliel’ho mai confessato. Non volevo raccontarlo, perché le conoscenze che avevo provenivano dallo stesso ambiente di Pavon. Avevo paura per la mia vita. Non potevo dire nulla per paura di qualche ritorsione”. In risposta alle accuse Cristian Pavon ha citato in giudizio la ragazza per estorsione e false accuse.