Bisceglie-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE 2° Q: gara sul filo dell’equilibrio!

6 Gennaio 2021 18:44

Viola Reggio Calabria chiamata alla delicata trasferta contro Bisceglie nella 5ª giornata di Serie B: pugliesi sono ancora imbattuti in campionato

L’Epifania fa un regalo particolare agli appassionati del basket: dopo la sosta natalizia, torna il campionato di Serie B. La 5ª giornata del campionato di Serie B si apre con l’anticipo delle 18:00 fra Alpha Pharma Bisceglie e Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Dopo la vittoria interna su Monopoli nell’ultima sfida del 2020, secondo successo stagionale, i neroarancio di coach Bolignano sono chiamati ad una delicata trasferta in terra pugliese contro Bisceglie che fin qui è ancora imbattuta e occupa la seconda posizione in classifica grazie a 3 vittorie in altrettanti incontri stagionali. StrettoWeb seguirà il match LIVE insieme ai suoi lettori raccontandone le azioni più belle.

Alpha Pharma Bisceglie-Pallacanestro Viola Reggio Calabria LIVE

2° Quarto – Prunotto commette fallo su Chiriatti che dalla lunetta non sbaglia i 2 liberi 40-39

2° Quarto – A proposito di guardie… Mascherpa si accende: doppia realizzazione da dentro l’area, la seconda con libero addizionale. La Viola torna avanti 38-39

2° Quarto – Ancora Sirakov da 2: la guardia bulgara sta facendo malissimo alla difesa calabrese 38-34

2° Quarto – Altro break per Bisceglie, ancora nel finale di quarto: Vitale, Sirakov e Chiriatti mettono 6 punti complessivi che valgono il vantaggio dei padroni di casa 36-34

2° Quarto – Sirakov è una spina nel fianco: altro fallo, altri due liberi a segno. Chi rimedia? Prunotto in area 30-34

2° Quarto – Prunotto da 2, risponde Chiriatti da dentro l’area, poi ancora Prunotto: la Viola resta avanti 28-32

2° Quarto – Genovese da 2, Sirakov risponde con altri due liberi dopo un fallo subito 26-28

2° Quarto – Mascherpa subisce fallo da Molteni: doppio libero a segno 24-26

2° Quarto – Risponde prunotto da dentro l’area 24-24

2° Quarto – Caceres serve Seck che schiaccia per il vantaggio di Bisceglie 24-22

2° Quarto – Tripla di Gobbato per il pari Viola! 22-22

2° Quarto – Ancora 2 punti per Seck, allungano i padroni di casa 22-19

Fine 1° Quarto – Parte bene la Viola trascinata da Genovese, ma il margine non si fa mai larghissimo. Bisceglie resta sempre in partita nel finale di tempo effettua il sorpasso grazie ai liberi di Sirakov e alle giocate di Vitale 20-19

1° Quarto – Fallo di Prunotto su Seck che va in lunetta: dentro il primo, dentro il secondo 20-19

1° Quarto – Reagisce la Viola! Due punti per Gobbato e altri due per Prunotto 18-19

1° Quarto – Tremendo break di Bisceglie: 2 liberi di Sirakov a bersaglio, tripla mortifera di Vitale e ancora 2 liberi di Sirakov, pugliesi avanti 18-15

1° Quarto – Fallo subito da Yande Fall che risulta freddo dalla lunetta: doppio libero a segno 11-15

1° Quarto – Due punti per Fall, risponde Maresca da dentro l’area 11-13

1° Quarto – Santucci e Vitale accorciano le distanze con 4 punti, Genovese però permette alla Viola di restare ancora avanti 9-11

1° Quarto – Prima bomba dalla distanza, Genovese c’è! Barrile segna altri due punti: la Viola riporta il naso avanti 5-9

1° Quarto – Reazione Bisceglie: Vitale mette una tripla e poi un tiro da dentro l’area, punteggio ribaltato 5-4

1° Quarto – Genovese si scalda subito: altri 2 per la Viola 0-4

18:00 – Palla a due, si comincia! Primi due punti per la Viola con Fall 0-2

17:50 – Mancano solo 10 minuti alla palla a 2 fra Alpha Pharma Bisceglie e Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Calabresi chiamati ad una buona prova in una trasferta delicata in Puglia che darà ancor di più la dimensione dei neroarancio in questa stagione di Serie B