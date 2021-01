Beni confiscati alla criminalità organizzata: a Gambarie d’Aspromonte una villa sarà il rifugio del Cai

18 Gennaio 2021 13:23

Gambarie d’Aspromonte: la villa confiscata alla criminalità organizzata nelle intenzioni del Cai diventerà un rifugio

Una villa confiscata alla criminalita’ organizzata e’ stata assegnata alla sezione reggina del Club alpino italiano (Cai). L’immobile si trova a Gambarie d’Aspromonte, principale localita’ sciistica dell’area metropolitana. Nelle intenzioni del Cai diventera’ un rifugio, punto d’accoglienza e ristoro per gli escursionisti, luogo di formazione ed educazione alle tematiche della natura e della montagna. L’assegnazione e’ avvenuta a seguito della partecipazione del Cai ad un avviso della Citta’ metropolitana per la concessione del bene per finalita’ sociali che ha ritenuto valido il progetto anche per via della credibilita’ e la storia del club. All’interno della villa confiscata saranno inoltre realizzati un museo con una biblioteca, una mediateca e un punto informazioni sulle montagne aspromontane. (DIRE)