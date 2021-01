La battaglia politica della Lega contro il Diritto allo Studio: Spirlì sconfitto in Tribunale adesso fomenta i Sindaci a chiudere le scuole

12 Gennaio 2021 11:45

Scuola, le parole del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la riapertura delle scuole elementari e medie in Calabria, i sindaci dei 402 comuni della regione “dove si verificano casi di contagi, dovrebbero prendersi la responsabilità di chiudere“. A dirlo il presidente ff della Regione Nino Spirlì in una diretta Facebook. “E’ quello che chiedo – ha aggiunto – agli amici sindaci: verificate se sui vostri territori ci sono dei casi. Perche’ se ci fossero, come sta accadendo, allora potreste intervenire. E’ chiaro che il controllo non puo’ essere fatto solo oggi ma dovra’ essere ripetuto nei prossimi giorni“.

In ogni caso, le sentenze di Tar e Consiglio di Stato hanno fatto giurisprudenza. Anche in caso di ordinanze di chiusure dei Sindaci, i genitori potranno fare ricorso e i Tribunali riaprirebbero immediatamente le classi. Il diritto inalienabile allo studio non può essere negato ulteriormente, dopo molti mesi di blocco già drammatico.