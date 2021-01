Basket, la Mastria Catanzaro esonera coach Formato: contro la Viola siederà Tunno

20 Gennaio 2021 11:12

Basket, la Mastria Sport Academy Catanzaro ufficializza l’esonero di coach Salvatore Formato: contro la Viola domenica siederà in panchina Fabrizio Tunno

“La Mastria Sport Academy comunica di avere sollevato Salvatore Formato dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Coach Formato vanno i ringraziamenti di tutta la società per il lavoro svolto con grande serietà e impegno e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera. La squadra è stata affidata a Fabrizio Tunno che siederà sulla panchina dell’Academy nel match di domenica contro Reggio Calabria”. Questa la nota stampa del club catanzarese che ufficializza il cambio in panchina.