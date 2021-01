Basket, un lay-up di Flavio Gay consegna la vittoria all’Orlandina: battuta Treviglio 98-97!

10 Gennaio 2021 22:21

Basket, pazzesco e incredibile finale per l’Orlandina: vince contro Treviglio 98-97 grazie a Flavio Gay. Racconto e tabellino del match

Incredibile finale al PalaFantozzi, dove l’Orlandina Basket conquista la quinta vittoria in fila battendo Treviglio 98-97! Un finale thriller, con i biancoazzurri sotto di 4 a 20” dalla fine che riescono a rimontare a poi battere Treviglio con un canestro a 8” dalla fine di Gay in contropiede. L’ultima azione di Frazier non va a buon fine e i locali possono festeggiare una vittoria quantomeno insperata soltanto pochi secondi prima.

Top scorer ancora una volta Jordan Floyd con 29 punti, ma a rubare la scena è il gladiatore Samuele Moretti: per lui 26 punti, 16 rimbalzi, 7 assist per un 48 totale di valutazione.14 per il match-winner Flavio Gay, 10 per Taflaj, 8 e 11 per Fall, 8 anche per Johnson, espulso a fine primo tempo per aver commesso un fallo antisportivo e un fallo tecnico.

L’Orlandina adesso andrà alla ricerca della sesta vittoria consecutiva, lunedì prossimo a Orzinuovi alle ore 20.0 al PalaBertocchi.

La cronaca del match:

La gara prende il via a ritmi altissimi, con ben 12 punti nei primi 100 secondi di gioco. Treviglio prova a prendere il largo con la tripla di Sarto, ma i paladini replicano con Taflaj e Floyd. Sono i tre punti di Pepe a portare gli ospiti sul +6 (12-18) dopo cinque minuti di gioco, ma con Moretti ed il gioco da tre punti di Floyd, Capo d’Orlando torna sul -1. Frazier e Floyd si danno del filo da torcere, ed è la tripla di Del Debbio a riportare la parità a quota 22. Anche Nikolic è preciso dall’arco, così come Taflaj (25 pari). Reati chiude il gioco da tre punti, mentre con Floyd e Moretti l’Orlandina passa in vantaggio per la prima volta nella gara.

Le grandi protagoniste dei primi cinque minuti del secondo periodo sono le difese. Capo d’Orlando si schiera a uomo e gli ospiti riescono a muovere la retina solo con la tripla di Reati. La situazione cambia nella seconda metà del quarto, con a segno Floyd, Nikolic e Frazier, che si inserisce senza troppi problemi nella difesa biancoazzurra. La tegola per l’Orlandina è l’espulsione di Johnson dopo il canestro del -3 (38-41), quando mancano 23 minuti e mezzo al termine della gara, per il fallo tecnico che fa seguito al precedente fallo antisportivo. Pepe e Frazier portano Treviglio sul +8 (38-46), mentre Gay infila la tripla da 7 metri e mezzo, ma è ancora Pepe a trascinare i suoi sul +9 (43-52). Nel finale con Moretti e la tripla di Gay Capo d’Orlando torna sul -4 (48-52) ma Sarto mette la tripla dall’angolo che manda le squadre negli spogliatoi sul 49-55.

Al rientro dall’intervallo lungo è il festival delle triple: vanno a segno Sarto, Floyd, Frazier, mentre Reati porta Treviglio sul massimo vantaggio, +12 (54-66), ma i paladini si rifanno sotto con la tripla di Gay ed un super Samuele Moretti, che si fa sentire in difesa e sotto le plance, chiudendo il gioco da tre punti che vale il -7 (64-71). Treviglio prova a tenersi ancora a distanza con le triple di Sarto e Bogliardi, ma a salire in cattedra è ancora Moretti, insieme a Taflaj, con il 2/2 del numero 33 in maglia biancoazzurra che chiude il terzo parziale sul 71-75.

In avvio di ultimo quarto Frazier infila la tripla, ma è ancora Moretti-show, con Floyd e Fall ad allungare sul +5 (85-80). Treviglio però reagisce, con Pepe e Nikolic e la tripla di Sarto che porta gli ospiti in vantaggio (86-87). A Floyd replica Frazier, ma Nikolic mette la tripla del +2 (90-92). È ancora Moretti a prendersi sulle spalle i suoi, chiudendo il gioco da tre punti che riporta avanti Capo d’Orlando. Treviglio non molla e, anche grazie ad alcune disattenzioni dei padroni di casa, Frazier e Nikolic trovano il fondo della retina per il +4 con 55’’ ancora da giocare (93-97). I paladini non demordono e negli ultimi 20 secondi il protagonista è Flavio Gay, che subisce due falli e dalla lunetta porta Capo d’Orlando sul -1 a 14 secondi dalla fine. In un finale al cardiopalma Fall ruba palla a Reati, innescando il contropiede chiuso da Gay, che porta i paladini sul +1 a 8’’ dalla fine. Frazier prende il tiro del possibile controsorpasso, ma non tocca nemmeno il ferro e i biancoazzurri possono festeggiare la vittoria.

Orlandina Basket – Blu Basket Treviglio 98-97 (29-28; 49-55; 71-75)

Orlandina Basket: Ravì n.e., Taflaj 10, Gay 14, Floyd 29, Laganà, Johnson 8, Del Debbio 3, Triassi n.e., Lo Iacono n.e., Fall 8, Dore n.e., Moretti 26. Coach: Marco Sodini.

Blu Basket Treviglio: D’Almeida 10, Sarto 18, Nikolic 13, Reati 13, Amboni n.e., Corini n.e., Bogliardi 3, Manenti, Frazier 19, Pepe 21, Taddeo n.e.. Coach: Devis Cagnardi.