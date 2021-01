Basket, due positivi al Covid nell’Orlandina: il comunicato ufficiale

8 Gennaio 2021 13:28

Basket, due positivi al Covid del gruppo squadra in casa Orlandina: il comunicato ufficiale

“Orlandina Basket comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al tampone rapido per il Covid-19 di due membri del gruppo squadra. Non si tratta di atleti della prima squadra. I due soggetti, asintomatici, sono stati posti in isolamento, in attesa di ulteriori esami. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, è stato sottoposto nella mattinata odierna a ulteriori test, che hanno dato tutti esito negativo”. Con questa nota ufficiale l’Orlandina Basket comunica la positività al Covid di due membri del gruppo, ma non si tratta di atleti della prima squadra.