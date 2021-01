Basket, accordo di sponsorship tra la Pallacanestro Viola e Con.Farm Studio srl

8 Gennaio 2021 17:00

Con una nota ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo di sponsorship con Con.Farm Studio Srl

La CON.FARM. Studio s.r.l. è una società che opera sin dal 1999 (con professionisti presenti nello specifico settore delle Farmacie da oltre 30 anni) nel campo della gestione contabile e dell’assistenza e consulenza commerciale, amministrativa, etc.

I consulenti della società vantano, pertanto, una comprovata e consolidata esperienza, che li pone in grado di affrontare e risolvere le molteplici problematiche professionali ed aziendali che affrontano quotidianamente i farmacisti assistiti con successo in molte parti d’Italia; proprio per l’esperienza nel settore questi professionisti della consulenza sono diventati nel tempo un punto di riferimento anche per alcune Associazioni provinciali titolari di farmacia (come Prato) di cui sono i consulenti di fiducia.

L’attività della CON.FARM. Studio s.r.l. si estende poi indirettamente anche a quelle attività intrinsecamente professional (consulenza contrattuale, amministrativa, fiscale, legale, del personale, contenziosa, etc) che viene svolta dallo Studio Associato Cellentani – Zacco & partner, costituito tra gli stessi professionisti operanti all’interno della Società.

Molto soddisfatto per l’accordo raggiunto il Presidente della Viola Carmelo Laganà : “ Siamo molto lieti di questa sponsorship, la fiducia di CON.FARM Studio srl, società presente sull’intero territorio nazionale ci inorgoglisce e stimola ancora di più le nostre ambizioni di ben figurare nel campionato nazionale di serie B.”