Basket, il 2021 inizia con una sconfitta per la Mastria Catanzaro: non riesce l’impresa contro la capolista Taranto

8 Gennaio 2021 22:46

Basket, inizio del 2021 amaro per la Mastria Catanzaro, a cui non riesce l’impresa contro la capolista Taranto: racconto e tabellino del match

Non riesce l’impresa alla Mastria di avere la meglio sul CJ Basket Taranto che si conferma capolista del gironcino D2 e che ottiene il successo al PalaPulerà anche con la complicità delle tante assenze in casa Academy che inevitabilmente hanno condizionato l’andamento di tutto il match.

Quintetto obbligato per Coach Formato che si affida a Cucco, Moretti, Battaglia, Morciano e al classe 2002 Tchintcharauli, giovane unitosi da poche settimane al gruppo. Il nuovo arrivato sostituisce nella posizione di centro Daniele Tomasello rimasto ai box a causa di un infortunio subito in settimana. Insieme a lui siedono in tribuna, per lo stesso motivo, anche i due playmaker Procopio e Scianaro andando ad allungare la lista dei giocatori indisponibili per la squadra calabrese che ricordiamo non può usufruire di altre pedine fondamentali come Tomcic e ovviamente Smorto.

Gli ospiti, che partono con Stanic, Morici, Bruni, Duranti e Azzaro, impongono sin da subito il proprio gioco riuscendo a scappare, già al 6’, sul +14 sfruttando le rotazioni più lunghe e la loro straordinaria serata di grazia al tiro. Nella Mastria è proprio Tchintcharauli ad attaccare con convinzione il canestro pugliese facendo sentire i tanti centimetri a disposizione e lottando senza paura contro avversari più esperti e blasonati. A lui si aggiungono i soliti Cucco (11 Pt) e Battaglia (20 Pt) a tenere in linea di galleggiamento i giallo-rossi che però vedono sul tabellone il punteggio di 18 a 31 al suono della prima sirena. Il secondo quarto regala spettacolo puro agli addetti ai lavori presenti al palazzetto grazie alle tante belle giocate offensive e difensive offerte dai due team che, nonostante la disparità di soluzioni e risorse a disposizione, si equivalgono con i padroni di casa pronti a rendersi pericolosi con le triple di Morciano (15 Pt) e Moretti (11 Pt) e la solita energia di Petronella.

Proprio la voglia di lottare messa in campo dai ragazzi di Formato non permette ai pugliesi di andare negli spogliatoi sereni nonostante il punteggio dica 46-58 in favore dei viaggianti. Nel secondo tempo mancano le forze alla Mastria per resistere ai colpi di Taranto che, mostrando grande rispetto per i nostri, continua a tenere in campo fino alla fine i propri giocatori più importanti e, anche a causa degli inevitabili problemi di falli che complicano ancora di più la partita dei catanzaresi, portano a casa i due punti. La Mastria tornerà in campo questa domenica alle 18 in trasferta contro Nardò.

Mastria Sport Academy – CJ Basket Taranto (18-31, 46-58, 64-85, 77-107)

Mastria Sport Academy: Battaglia 20, Morciano 15, Cucco 11, Moretti 11, Tchintcharauli 7, Petronella 6, Miljanic 5, Shvets 2, Mastria Mat, Mastria Mar, Brugnano.

CJ Basket Taranto: Morici 23, Azzaro 22, Stanic 16, Duranti 16, Bruno 9, Agbortabi 6, Manisi 6, Pellecchia 4, Fiusco 3, Longobardi 2, Matrone n.e.