Adieu Barcellona! Messi e famiglia a lezione di francese: i tifosi del PSG sognano il colpaccio

27 Gennaio 2021 16:57

Lionel Messi e famiglia a lezione di francese: prende sempre più piede l’ipotesi di un trasferimento dell’argentino dal Barcellona al PSG

Le strade di Lionel Messi e del Barcellona sembrano destinate a dividersi. Dopo gli screzi della scorsa estate, con il calciatore praticamente trattenuto controvoglia dal club nonostante avesse espresso la volontà di andarsene, fra qualche mese potrebbe riproporsi lo stesso scenario. Questa volta però il Barcellona non avrà alcuna clausola da far valere e il rischio di perdere la ‘Pulce’ a zero (per altro già possibile da inizio gennaio con un accordo per l’estate) è molto alto. Il Barcellona, nonostante i debiti che superano il miliardo, sarebbe disposto a chiedere un prestito pur di offrire a Messi un rinnovo da sogno, ma il fuoriclasse argentino potrebbe comunque rispedirlo al mittente.

Messi sarebbe pronto a dire addio, anzi adieu. Secondo il ‘Mirror’ infatti, l’attaccante argentino avrebbe iniziato a prendere, insieme alla sua famiglia, lezioni di francese. Una scelta ricollegabile al forte interesse mostrato dal PSG nei confronti del giocatore. L’ipotesi di un trasferimento estivo all’ombra della Tour Eiffel per formare un trio da sogno con Neymar e Mbappè (su quest’ultimo è forte il Real Madrid, ndr) prende sempre più piede.