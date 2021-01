Barcellona, l’ex presidente Laporta attacca: “il Var è del Real Madrid, se ne accorgerebbe anche un marziano”

2 Gennaio 2021 17:17

Il Real Madrid controlla il Var, lo sanno anche i marziani. L’ultimo, clamoroso attacco dell’ex presidente del Barcellona Laporta

Dopo le dimissioni di Bartomeu legate al caso Messi, Joan Laporta sembra essere pronto a riprendere le redini del Barcellona. L’ex presidente blaugrana è intervenuto spesso a commentare fatti riguardanti la società, dicendosi per altro pronto a ricandidarsi al ruolo di numero 1 del club. L’ultima bordata verbale, Laporta l’ha riservata agli odiati rivali del Real madrid che, a suo dire, controllerebbero la moviola in campo: “se oggi un marziano scendesse sulla Terra e vedesse il Var, direbbe subito che è del Real Madrid”.

Successivamente Laporta ha sottolineato come il Barcellona abbia perso negli anni il suo ruolo di primo piano nel calcio spagnolo: “molto peso specifico nella Federazione, Liga, UEFA, FIFA e tutti gli organismi vigenti nel calcio è andato perso. Il Barça deve recuperare credibilità, essere presente per intervenire nelle decisioni che vengono prese. Nella mia prima parentesi, ad esempio, non ho perso alcuna riunione in Federazione“.