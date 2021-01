Banca Mediolanum nuovo sponsor della Pallacanestro Viola

27 Gennaio 2021 22:31

Attraverso una nota ufficiale, la Pallacanestro Viola comunica di aver siglato un accordo di sponsorizzazione con Banca Mediolanum

Pallacanestro Viola e Banca Mediolanum Uffici della Provincia di Reggio Calabria siglano un accordo di sponsorizzazione. Mediolanum è molto più di una banca tradizionale, molto più di una banca online, Mediolanum mette il cliente “al centro” e costruisce le soluzioni più innovative per soddisfare tutte le esigenze in modo personalizzato.

La Banca offre la massima libertà grazie agli strumenti disponibili che permettono ai clienti di operare in perfetta autonomia 24 h su 24h, 7 giorni su 7. Banca Mediolanum considera di estrema importanza anche il valore del rapporto umano attraverso la figura del Family Banker, il professionista esperto che offre tutta la consulenza necessaria. La filosofia di Mediolanum è quella di essere prima di tutto una banca di persone per le persone in cui ogni Cliente è unico, con esigenze individuali e aspettative diverse. Pallacanestro Viola e Banca Mediolanum uniti si vince!