Bahrain-Victorious, Mikel Landa all’assalto del Giro d’Italia 2021: al suo fianco il siciliano Damiano Caruso

8 Gennaio 2021 17:22

La Bahrain-Victorious guarda con ambizione al Giro d’Italia 2021: Mikel Landa capitano, al suo fianco il siciliano Damiano Caruso

I campioni del ciclismo sono pronti a ritornare in sella nella stagione 2021. Dopo qualche settimana di inattività dovuta ad una stagione profondamente segnata nel calendario dall’emergenza Coronavirus, il mondo delle due ruote guarda al nuovo anno con maggior fiducia. Questa volta, si spera, il calendario dovrebbe tornare alla consueta normalità e dunque il Giro d’Italia 2021 non sarà nuovamente riproposto in versione autunnale, ma si disputerà nella sua 104ª edizione dall’8 al 30 maggio. La Bahrain-Victorious guarda con fiducia ed ambizione alla Corsa Rosa e studia il roster per la competizione. Mikel Landa, 3° nel 2015 e 4° nel 2019, è senza dubbio l’uomo di punta. Al suo fianco ovviamente un italiano, il siciliano Damiano Caruso che ha ben figurato nell’ultimo Tour de France chiudendo in 10ª posizione. ‘Pre-convocato’ anche Pello Bilbao, 5° all’ultimo Giro, potrebbe essere al via della corsa rosa anche Sonny Colbrelli.