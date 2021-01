L’Avimecc Volley Modica chiude il girone d’andata con una vittoria: 3-1 al Falù Ottaviano

7 Gennaio 2021 15:33

L’Avimecc Volley Modica chiude il girone d’andata battendo per 3-1 il Falù Ottaviano: racconto tabellino del match

Si chiude il girone di andata dell’Avimecc Volley Modica, con un finale perfetto suggellato da una vittoria per 3-1 sulla Falù Ottaviano tra le mura amiche del Palarizza. Dopo undici gare la squadra formata dal D.s Cassibba si è affermata al quinto posto in classifica, migliorando di molto i risultati dello scorso anno e dimostrando di poter essere competitiva in questo girone Blu.

Il primo set inizia bene per la squadra di casa che si porta in vantaggio fino al 8-5 e sembra poter controllare una gara comunque molto equilibrata e combattuta. Busch e compagni riescono a resistere, spesso, agli attacchi dell’ex Hanzic, che comunque è il più pericoloso dei suoi. Il vantaggio si mantiene fino al 19-18 con un punto a punto serrato, fino al sorpasso della squadra ospite al 19-21 che condanna col tempo la squadra della Contea al 22-25.

Il secondo set richiede una grande spinta per far tornare il punteggio in parità e non rischiare in alcun modo di andare sotto di due set. Martinez cerca di suonare la carica per i suoi e a spingere al massimo. L’inizio è un punto a punto che porta al momentaneo 8-7, con la squadra di casa che allunga sul finale fino a raggiungere il 21-16. Il finale arriva con l’esultanza della panchina con il finale di 25-20.

Al terzo set si gioca per il sorpasso, Modica spinge e si porta avanti fino al 16-11 con una prova convincente e di grande decisione. Il largo vantaggio distrae Chillemi e compagni che rischiano una rimonta con Ndrecaj che viene incaricato di una lunga serie di battute. Al 21-19 Bua sente la pressione e chiama al Time Out i suoi per far tornare la concentrazione, scelta che porta i suoi frutti con il finale di 25-20.

Il quarto set è il preludio di una battaglia tra la squadra di casa che vuole chiuderla e Ottaviano che cerca un punto e la possibilità del Tie Break. La durata è di 33’ il set più lungo, ma con Chillemi e Garofolo che spingono e tengono alta la tensione dei suoi. Questa volta il vantaggio di 21-12 viene mantenuto e la gara si chiude con la vittoria di Modica 25-17.

AVIMECC VOLLEY MODICA-FALÙ OTTAVIANO 3-1

Set: 22-25, 25-20, 25-20, 25-17

Arbitri: Antonio Gaetano – Maurizio Nicolazzo

AVIMECC VOLLEY MODICA: Tulone 3, Battaglia 2, Martinez 12, Cuti, Chillemi 11, Nastasi (L), Bonsignore 4, Busch 20, Imbesi, Garofolo 9, n.e. Tidona e Dormiente(L) All. Giuseppe Bua

FALÙ OTTAVIANO: Lucarelli 8, Dimitrov 7, Ardito (L), Ammirati 2, Piazza 2, Hanzic 18, Ndrecaj 10, Luciano, Settembre 1. All. Mosca Aniello