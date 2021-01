Australian Open, Yulia Putintseva si allena in albergo: ma spunta un topo! [VIDEO]

16 Gennaio 2021 16:03

Yulia Putintseva si allena in albergo in vista degli Australian Open: la tennista kazaka viene interrotta però dalla presenza di un topo

I tennisti che dovranno prendere parte agli Australian Open dovranno osservare un lungo periodo di quarantena a Melbourne prima di poter prendere parte al torneo. I giocatori, appena arrivati in Australia, sono confinati nelle loro stanze d’albergo e, al fine di non perdere la forma fisica, si allenano nelle loro stanze d’hotel e qualcuno posta anche i video sui social. Dalle stories pubblicate sul profilo di Yulia Putintseva viene fuori un episodio piuttosto curioso. La tennista russa, naturalizzata kazaka, ha postato il video dei suoi allenamenti in stanza, interrotti dalla presenza di un topo! “Sto provando a cambiare camera da due ore, ma nessuno viene ad aiutarmi a causa della quarantena“, ha spiegato una sconsolata Putintseva.