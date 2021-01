Australian Open, Paula Badosa si lamenta della quarantena: poi risulta positiva al Covid e ritratta…

22 Gennaio 2021 12:24

Paula Badosa critica le misure anti-Covid severe adottate dagli Australian Open: la tennista poco dopo risulta positiva e ritratta quanto detto

Il cammino di avvicinamento agli Australian Open continua ad arricchirsi di critiche e polemiche. L’ultima riguarda il caso di Paula Badosa, tennista WTA che ha criticato aspramente le misure sanitarie stringenti adottate dallo Slam australiano. “Non è giusto cambiare le regole all’ultimo momento ed essere confinati in una stanza senza finestre”, aveva twittato qualche giorno fa la giocatrice in merito al cambio repentino di regolamento legato alla quarantena: dopo aver trovato due casi di positività sui voli charter verso Melbourne infatti, i tennisti sono stati confinati in una quarantena piuttosto serrata, nelle loro stanze, per 14 giorni. Misura estesa a tutti e non alle sole persone sedute vicine a chi era risultato positivo.

Nelle ultime ore Paula Badosa è però risultata positiva al Covid, decidendo quindi di ritrattare le sue precedenti dichiarazioni: “ho delle brutte notizie, sono risultata positiva al Covid-19, ho qualche sintomo e non sto bene. Mi sono lamentata delle regole cambiate ma mi rendo conto che la situazione è triste. Sono fortunata ad essere in Australia dove le misure sono molto strette ed è giusto che sia così”.