Australian Open, la lettera della Azarenka ai tennisti scontenti: “noi siamo privilegiati, c’è chi ha perso il lavoro, chi la vita”

19 Gennaio 2021 12:22

Australian Open, Vika Azarenka rivolge una lettera ai colleghi scontenti: la tennista chiede di stringere i denti e pensare a chi ha realmente perso tutto

In Australia le ferree misure per contrastare la pandemia di Coronavirus hanno fatto scoppiare una vera e propria polemica collegata agli Australian Open. Il centro del problema è la disparità di trattamento fra le due ‘bolle’ di Adelaide e Melbourne nelle quali risiedono i tennisti. Nella prima ci sono i big, da Djokovic e Nadal passando per Serena Williams e Osaka, con annesso staff concesso in misura maggiore (Nadal ha con sè 6 membri) e maggiori libertà per movimenti all’interno dell’hotel e possibilità di allenamento. Nella seconda invece ci sono tennisti di caratura inferiore, confinati nelle rispettive stanze per 14 giorni a causa di una ferrea quarantena dovuta alla positività di alcuni individui sui voli charter che li hanno portati in Australia.

La mancanza di allenamento, il cibo non adatto alla dieta di un atleta e le difficoltà dovute al non poter lasciare la propria stanza hanno generato grande malumore, particolarmente se rapportate alla situazione di Adelaide che appare quasi come un lusso. Vika Azarenka ha cercato di placare gli animi dei colleghi attraverso una lettera nella quale ha invitato tutti a pensare a quali siano le cose realmente importanti in questo momento: