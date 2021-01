Australian Open, Denis Kudla positivo al Coronavirus durante la partita: resta in campo, vince e viene escluso

12 Gennaio 2021 11:22

Denis Kudla positivo al Coronavirus durante le qualificazioni degli Australian Open: il tennista resta in campo e batte Benchetrit, ma poi viene escluso

Episodio incredibile avvenuto nel corso delle qualificazioni degli Australian Open. Il tennista americano Denis Kudla, che attualmente occupa la posizione numero 114 del ranking mondiale ATP, si apprestava a vincere la sua partita contro il marocchino Elliot Benchetrit, ritrovandosi sul 6-3 / 5-4. Kudla è stato raggiunto dunque da una notizia capace di fargli gelare il sangue nelle vene: il risultato del test, arrivato durante la gara, lo segnala come positivo al Coronavirus. Gli organizzatori però non hanno deciso di sospendere l’incontro, bensì hanno permesso di giocare l’ultimo game vinto dallo stesso Kudla che poco dopo si è visto estromettere dal torneo nonostante la vittoria appena ottenuta. La beffa più grande è però quella di Elliott Benchetrit che, essendo stato ufficialmente sconfitto in campo, non verrà ripescato. Il tennista marocchino ha espresso la sua delusione su Instagram: “il concetto di un test è quello di avere le informazioni in anticipo in modo da non mettere in pericolo il giudice di linea, l’avversario o semplicemente ogni persona che il giocatore può incontrare prima o dopo la sua partita”.