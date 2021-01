L’attacco dell’ex avvocato di Maradona: “non era un evasore, Diego trattato come un criminale”

12 Gennaio 2021 18:06

Angelo Pisani, ex avvocato di Maradona, difende l’immagine di Diego: il legale fa chiarezza sul piano economico e sui problemi del ‘Diez’ sul fisco

Dopo la morte di Diego Armando Maradona sono arrivate tantissime testimonianze positive di tutto ciò che di buono il ‘Pibe de Oro’ aveva fatto in vita, ma in molti hanno anche sottolineato gli aspetti non proprio più puliti non solo della carriera, ma anche della vita di tutti i giorni del ‘Diez’. Dai tradimenti al rapporto con la malavita, dalla dipendenza dalla cocaina ai problemi con il fisco. Su quest’ultimo punto, l’ex legale del fuoriclasse argentino, Angelo Pisani è voluto intervenire a “Canale 21″, durante il “Vg21 Mattina”, per fare chiarezza, una volta per tutte, sull’argomento. Secondo l’avvocato, Maradona non era un evasore, ma è stato trattato come fosse un criminale: “Maradona non era un evasore, tornando coi suoi piedi in Italia lo ha dimostrato. In passato è stato trattato da criminale per la sua fama. Chi realmente deve pagare le tasse non le paga”.