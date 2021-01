ATP Antalya, tutto facile per Berrettini: Kuzmanov liquidato in due set

10 Gennaio 2021 13:33

Matteo Berrettini approda senza problemi ai quarti di finale dell’ATP di Antalya: Dimitar Kuzmanov sconfitto in due semplici set

Dopo la sconfitta di Fabio Fognini contro Jeremy Chardy, tocca al secondo italiano impegnato sull’erba dell’ATP di Antalya. Risultato differente per Matteo Berrettini che in 1 ora e 8 minuti di gioco liquida senza troppi patemi il bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 298 ATP. Il tennista italiano si conferma in buono stato di forma e fa valere tutta la differenza di qualità e posizione nel ranking (l’azzurro è 10° al mondo, ndr) imponendosi con semplicità in due set vinti con il punteggio di 6-2 / 6-3.