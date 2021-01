ATP Antalya, finisce agli ottavi l’avventura di Fognini: l’azzurro ko contro Chardy al terzo tie-break

10 Gennaio 2021 12:23

Fabio Fognini si ferma agli ottavi dell’ATP di Antalya: il tennista ligure sconfitto al tie-break del terzo set da Jeremy Chardy

Dopo la vittoria su Vrbensky all’esordio, Fabio Fognini è costretto ad abbandonare l’ATP di Antalya al secondo turno. Il tennista italiano, che attualmente occupa la 17ª posizione nel ranking mondiale maschile, è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (numero 72 ATP) in 2 ore e 55 minuti di gioco. Tre set molto combattuti, nei quali sono serviti tre tie-break per assegnare la vittoria. L’incontro si è concluso in favore del tennista francese con il punteggio di 6-7 (4-7) / 7-6 (7-1) / 6-7 (5-7).