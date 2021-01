Atletica, ancora un record per il reggino Riccardo Lavino: eguagliato il primato regionale nel salto con l’asta

25 Gennaio 2021 12:33

Atletica, grande soddisfazione per il reggino Riccardo Lavino: eguagliato il primato regionale nel salto con l’asta

Il lungo stop dovuto alla cancellazione delle gare causa Covid non placa la “fame” di record di Riccardo Lavino. Il ventenne atleta reggino, tesserato con la società ”Atletica Barbas” del presidente Luigi Calcagno ed allenato dal prof. Luigi Barbarello, ha eguagliato il primato regionale di 4.60 nel salto con l’asta, ottenuto nel lontano 1988 da Antonino Abate della “Naf Aranca” Reggio Calabria. E lo ha fatto al “Palaindoor” di Padova, nel corso di una gara regionale categoria “promesse”, al quale erano presenti atleti per lo più del Nord Italia. Soddisfazione per l’ennesimo record conseguito a dispetto della giovane carriera, ma anche rammarico per aver fallito di un soffio la misura di 4.70, che lo avrebbe portato a superare il precedente primato regionale di ben 10 cm.

La lunga inattività e l’assenza prolungata dalle competizioni agonistiche, unite all’impossibilità di potersi allenare nella propria città per la chiusura del campo Coni, non hanno scoraggiato il talentuoso ex velista classe 2000, punta di diamante della Fidal Calabria a livello giovanile. Per tutta la settimana si è allenato a Milano, ospite della “Track & Field Academy” e, alla prima gara utile, ha subito fatto parlare di se. Cosa avvenuta anche lo scorso settembre a Grosseto, ai campionati italiani di prove multiple, dove Lavino ottenne nel decathlon un eccellente sesto posto finale nella categoria “promesse” nonché il primato regionale assoluto con 6150 punti. Per Lavino, dunque, il 2021 è iniziato nel migliore dei modi. Nelle prossime gare della stagione, Covid permettendo, è atteso al definitivo salto di qualità.