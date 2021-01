Atalanta, Papu Gomez ‘sbugiarda’ Gasperini: l’argentino dimostra di poter giocare anche a centrocampo

10 Gennaio 2021 12:52

Papu Gomez risponde a Gasperini sui social: 12 storie Instagram per provare come la sua collocazione tattica non sia il vero motivo della sua esclusione

“Abbiamo deciso di cambiare qualcosa dal punto di vista del modulo e avrebbe fatto fatica. Oggi c’è una squadra che sta garantendo un rendimento importante, tutti i sentono parte integrante del progetto e i risultati ci danno ragione. Conta solo questo“. Gian Piero Gasperini ha risposto così all’ennesima domanda sull’esclusione di Papu Gomez ai microfoni di Sky Sport. Del resto, l’1-4 con il quale ha liquidato il Benevento, frutto del lavoro offensivo di Ilicic, Muriel e Zapata, gli dà ragione. La realtà comunque è comunque leggermente diversa: al di là delle valutazioni tattiche, è risaputo come i rapporto fra Gasperini e Papu Gomez sia ormai inesistente da diverse settimane. L’argentino ha per altro voluto precisare sui social come il problema non sia la sua collocazione tattica: il capitano dell’Atalanta ha postato 12 storie Instagram nelle quali evidenzia la sua posizione a metà campo, nella quale si è destreggiato egregiamente anche in passato.