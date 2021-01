Assalto Parlamento USA, la morte di Ashli Babbitt in diretta: la manifestante freddata dalla polizia [VIDEO]

7 Gennaio 2021 11:47

Quattro morti e una cinquantina di feriti. Questo è il bilancio dell’assalto al Parlamento USA avvenuto nella notte italiana di ieri, quando l’America si apprestava ad eleggere ufficialmente Joe Biden come nuovo presidente. Le proteste dei sostenitori pro-Trump sono degenerate in violenza, al punto che i manifestanti hanno occupato Capitol Hill. Scene di ordinaria follia all’interno del Congresso: parlamentari fatti evacuare dalla polizia, caos generale, forze dell’ordine costrette a passare dai lacrimogeni alle armi da fuoco. Proprio un colpo d’arma da fuoco è stato fatale alla prima vittima, Ashli Babbitt, una donna colpita mentre cercava di fare irruzione attraverso una porta. Sui social è stato postato il video dell’accaduto: seppur in una situazione di caos, Ashli Babbitt sembra disarmata e controllata dalla polizia alle sue spalle.

#AshliBabbitt. Warning graphic content, different camera angle. Looked unarmed, police behind her, she appears to try to climb through broken door window. pic.twitter.com/TOVCc0ZE2x

— Richie (@Richard_T_Wells) January 7, 2021