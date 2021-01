Assalto Parlamento USA, fra i manifestanti anche l’ex NBA e Livorno David Wood

7 Gennaio 2021 14:51

Assalto Parlamento USA, fra la folla di manifestanti presente anche l’ex cestista NBA, con un passato a Livorno, David Wood

Scene di ordinaria follia che hanno fatto il giro del mondo quelle viste ieri notte a Washington. Una folla di manifestanti pro-Trump ha dato l’assalto al Parlamento USA prima che venisse ufficializzata l’elezione di Joe Biden come nuovo presidente americano. La tensione accumulata nel tempo, fomentata dai discorsi di Trump su brogli elettorali ed elezioni truccate per farlo fuori, è sfociata in violenza con i manifestanti che hanno occupato Capitol Hill facendo addirittura irruzione nella sede del Congresso. Fra i manifestanti era presente anche David Wood, ex centro NBA di Bulls, Rockets, Spurs, Pistons, Warriors e Bucks. L’ex cestista americano, passato anche in Italia con la Liberta Livorno, ha documentato la sua protesta sui social sottolineando però come il suo dissenso fosse pacifico e non violento come quello di molti altri: “sono andato al Campidoglio e al raduno del presidente Trump per pregare, non ero lì per protestare“.