Assalto Parlamento USA, chi è Jake Angeli? Lo sciamano QAnon vestito da vichingo che ha guidato la protesta

7 Gennaio 2021 12:25

Assalto Parlamento USA, chi è Jake Angeli? Ecco lo sciamano QAnon presentatosi a Capitol Hill vestito da vichingo alla guida dei manifestanti

Fra le tante immagini mostrate da social e tv riguardanti l’assalto al Parlamento USA di ieri notte, è stato impossibile non notare un manifestante con un look davvero particolare. Copricapo da guerriero con tanto di corna, pelliccia, faccia pitturata con la bandiera americana e (fortunatamente) bandiera USA e megafono come ‘armi’: una sorta di vichingo alla guida delle proteste. Il personaggio in questione è addirittura famoso. Si tratta di Jake Angeli, aspirante attore di origini italo-americane, molto conosciuto negli ambienti dell’estrema destra americana complottista. Si è autoproclamato ‘sciamano‘ del movimento QAnon, teoria complottista secondo la quale ci sarebbe un complotto del ‘Deep State’ (stato occulto) organizzato contro Donald Trump (unico oppositore e forza del bene) collegato a reti di pedofilia globale, pratiche ebraiche occulte e altre teorie cospirazioniste che hanno l’obiettivo di dominare il mondo. L’uomo è stato immortalato mentre siede festante sullo scranno di Mike Pence, vicepresidente USA sotto la guida Trump. Jake Angeli era già apparso in Arizona durante una manifestazione indetta in favore di Donald Trump derubato dall’esito del voto. Come spiegato in una recente intervista, il compito che lo ‘sciamano’ si prefigge è quello di aprire gli occhi alla gente sulle teorie cospirazionistiche contro le quali si batte QAnon.