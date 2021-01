Assalto Parlamento USA, chi era Ashli Babbitt? Veterana e seguace QAnon, ecco la donna uccisa dalla polizia

7 Gennaio 2021 16:44

Assalto Parlamento USA, chi era Ashli Babbitt? Veterana e seguace QAnon: la donna uccisa dalla polizia che parla della ‘tempesta imminente’

La rivolta dei sostenitori pro-Trump che ieri hanno preso d’assalto il Parlamento americano ha portato grande scompiglio in tutto il mondo. Negli scontri armati con la polizia, già nella serata italiana di ieri, era rimasta gravemente ferita Ashli Babbitt, colpita al petto da un proiettile esploso da un poliziotto: la donna è morta nelle ore successive diventando la prima di 4 vittime accertate. Sui social circola il video del tragico momento in cui la donna tenta di fare irruzione nella sede della Camera attraverso una porta e viene respinta da un colpo di pistola.

La morte di Ashli Babbitt è stata fortemente condannata dalla parte più estrema dei sostenitori trumpiani che l’hanno quasi innalzata a ‘martire’ che ha perso la vita in nome della democrazia. Veterana dell’aeronautica militare americana con 14 anni di servizio alle spalle, Ashli Babbitt risiedeva a San Diego e gestiva il negoio ‘Fowlers Pool Service and Supply’ insieme al marito. La donna era un fervente sostenitrice di Trump e si era recata a Washington per prendere parte alle proteste fomentate dalla convinzione del presidente USA uscente di essere stato derubato durante elezioni palesemente truccate. La donna appoggiava inoltre QAnon, movimento convinto dell’esistenza di un piano complottistico ordito da poteri forti collegati a pedofilia internazionale, pratiche ebraiche e cabale occulte, mirato a dominare il mondo ed estromettere Donald Trump (ostacolo principale) dal governo. “Nulla ci fermerà. – scriveva sui social – Possono provarci quanto vogliono, ma la tempesta è qua e si abbatterà su Washington in meno di 24 ore. Dal buio alla luce!“.